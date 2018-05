Kronburg: Behinderungen und Straßensperren bis Mitte Juni

03.05.2018, 13:36 Uhr

Mit Ende April haben die Straßenerhaltungsarbeiten nach Kronburg begonnen. In den kommenden Wochen kommt es zu Verkehrsanhaltungen bis zu 30 Minuten bzw. zu Totalsperren.

SCHÖNWIES/ KRONBURG. Nicht zuletzt der strenge Winter hat zu der Maßnahme geführt die Straße nach Kronburg einer Generalsanierung zu unterziehen. Die Arbeiten wurden von der Weginteressentschaft Kronburg, bestehend aus dem Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern der Gemeinde Schönwies und der Gemeinde Zams in Auftrag gegeben und werden gemeinsam mit dem Land Tirol und der ausführenden Firma durchgeführt.„Ziel ist es trotz Bauarbeiten die Anfahrt für unsere Gäste nach Kronburg möglichst ohne Einschränkungen zu ermöglichen“, so Sr. Barbara Weindl, Hausoberin in Kronburg. Aufgrund der aufwendigen Grabungsarbeiten und der geringen Straßenbreite wird es jedoch je nach Streckenabschnitt zu Verkehrsanhaltungen mit bis zu 30 Minuten kommen. „Totalsperren mit bis zu vier Stunden sind ebenfalls notwendig - die genauen Zeiten dieser Totalsperren sind uns jedoch bekannt und werden an die Gäste weitergeleitet“ so Sr. Barbara. Am Samstag und Sonntag ist jeweils ein Befahren der Straße nach Kronburg möglich. Gegen Ende der Arbeiten – ca. Mitte Juni kommt es für die Asphaltierung zu einer Totalsperre von 4 Tagen.Für Wanderer, Reiter und Radfahrer empfiehlt sich in den nächsten Wochen der landschaftlich wunderbare Weg über Zams.

Die Seminar,- und Übernachtungsgäste werden im Vorfeld über die jeweilige Verkehrssituation telefonisch und per eMail verständigt. Allen Ausflugs,- und Restaurantgästen wird empfohlen sich vorab kurz telefonisch über die jeweilige Verkehrssituation im Gasthof Kronburg unter Tel. 05442/ 63345 zu erkundigen, so die Empfehlung von Sr. Barbara.Weitere Informationen und Auskünfte: Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern Sr.Barbara Weindl, Tel. 0664 600853346 Angelika Zoller-Faistenauer, Tel. 0664 3934190