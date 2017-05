St. Antoner Senioren blühten auf

13.05.2017, 14:20 Uhr

Seniorenverein St. Anton am Arlberg machte Frühlingsfahrt auf die Insel Mainau

ST. ANTON. Am Donnerstag, den 3. Mai, fuhren 60 Senioren aus St. Anton am Arlberg mit zwei Bussen zur Insel Mainau. Nach dem langen, kalten Winter sehnten sich viele wieder einmal das blühende Mainau zu besuchen, jedoch bei der Fahrt über den Arlberg hatten sie dichten Schneefall. So manche glaubten nicht an einen schönen, warmen Tag, so hatten auch einige den Regenschirm dabei. Die Senioren waren jedoch sehr überrascht als wir von Hohenems auf der Schweizer Seite am Bodensee entlang fuhren wurde das Wetter immer besser. Auf der Insel Mainau angekommen, hatten sie schönstes, fast wolkenloses Wetter.Staunenswertes gibt es auf der Mainau wahrhaft in Fülle. Die botanischen Kostbarkeiten der verschiedensten Tulpen Arten im Park und den Gärten, man kann Natur und Botanik der Insel mit allen Sinnen erkunden. Im Palmenhaus war die prachtvolle Orchideen schau mit hunderten Arten von Orchideen faszinierend angelegt, so dass alle ins Schwärmen kamen.Am Nachmittag fuhren sie mit der Fähre von Konstanz nach Meersburg, von dort nach Kressbronn zum Restaurant Max & Moritz, von wo man einen herrlichen Ausblick über Kressbronn und dem Bodensee hat, auch das Luftschiff Graf Zeppelin war zu sehen. "Nach guter Unterhaltung und einer guten Stärkung, fuhren wir über Bregenz nach St. Anton am Arlberg zurück. Ja man kann sagen die St. Antoner Senioren blühten wieder richtig auf", berichtet der Obmann Othmar Schranz.