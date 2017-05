Landeck: SPÖ-Kampagne gestartet

02.05.2017, 12:00 Uhr

Straßengespräche, Postwurf, Homepage – SPÖ lädt alle Menschen im Bezirk zur Ideenfindung.

LANDECK. Über 11.000 Sendungen, 27 Schachteln und rund 180 Kilo. Die SPÖ Landeck hat am 27. April 2017 den dicksten Postwurf in ihrer Geschichte verschickt. Mit Mai beginnt die große Mitmach-Kampagne „Landeck geht weiter“, Vorsitzender Benedikt Lentsch und sein Team laden alle Menschen im Bezirk zur aktiven Mitarbeit am neuen Programm der SPÖ ein.Neben dem Postwurf mit kostenloser Antwortmöglichkeit bauen die Genossinnen und Genossen auch auf weitere Möglichkeiten zur Teilnahme: Mit den traditionellen Maifesten in Landeck und Schönwies beginnt eine Reihe von Straßengesprächen und Verteileraktionen, die Lentsch und Regionalgeschäftsführer Lukas Matt durch alle Gemeinden im Bezirk führen sollen. Außerdem haben sich schon vor dem eigentlichen Start der Kampagne mehr als 30 Personen anonym auf einer eigens dafür eingerichteten Homepage ( www.spoe-landeck.at ) gemeldet.„Die Menschen in unserem Bezirk sind selbst die absoluten Experten für ihren unmittelbaren Lebensraum. Wir bitten sie deshalb, sich mit Vorschlägen und Ideen in unser Programm einzubringen. Ziel ist es, aus den eingegangenen Ideen eine Vision ‚Landeck 2024‘ zu basteln, an deren Umsetzung wir dann alle gemeinsam arbeiten. Vom Kanaldeckel bis zum Großprojekt: Miteinander schaffen wir ein großes Ganzes, in dem sich so viele Menschen wie möglich wiederfinden“, sagt Lentsch.Die erste Runde der Ideensammlung läuft bis 30. Juni 2017. Danach werden alle eingegangenen Sendungen ausgewertet, zusammengefasst und neuerlich präsentiert.