Erfolgreiche Schachrallye in Landeck

09.05.2017, 10:40 Uhr

LANDECK. In bewährter Weise organisierte der Jugendschachklub Landeck die Auftaktveranstaltung zur Tiroler Schachrallye am 22. April 2017 in der wunderschönen Aula des BRG Landeck. Die Tiroler Schachrallye wird dieses Jahr bereits zum 14. Mal an sechs verschiedenen Standorten in Tirol durchgeführt und dient als Qualifiktionsturnier für die Schüler- und Schülerinnenlandesmeisterschaften 2018.56 SpielerInnen aus ganz Tirol und Vorarlberg waren am Start. Das Organisationsteam des Jungendschachklubs Landeck machte aufgrund der perfekten Vorbereitung und Durchführung das Turnier zum Erlebnis für alle Beteiligte.Die Gruppe A, für Spieler bis 16 Jahre, wurde von Tumanjan Gor (Völs und Hak Innsbruck) und Vida Timea (Mils) gewonnen. Bester Landecker in dieser Gruppe war Ünlü Hasan vom BRG-Landeck. In der Gruppe B dürfen SpielerInnen bis 10 Jahre antreten. Es siegten der Hengl Philipp (Tiroler Schachschule Innsbruck) und Manuela Recher vom Jugendschachklub Landeck. Insgesamt waren in den beiden Gruppen 15 SpielerInnen von Landeck am Start.Karin Schnegg, die Obfrau des Jugendschachklubs Landeck ist stolz auf ihre Talente, von denen in Zukunft sicher noch sehr viel erwartet werden kann.