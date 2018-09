"Hochklassiges Tennis": 9. WinWin ITN-Turnier in Zams

13.09.2018, 10:13 Uhr

Die 9. Auflage des Oberinntaler WinWin ITN-Turniers, veranstaltet vom SV Zams Tennis war bei perfekten Bedingungen ein voller Erfolg.

Neue Siegergesichter in Zams



ZAMS (wiedl). Vergangene Woche gastierten Tennisspieler/innen aus ganz Tirol beim renommierten Oberinntaler WinWin ITN-Turnier auf der Anlage des SV Zams Tennis, das bereits bei Auflage Nummer neun Traditionsstatus genießt. Neben wertvollen ITN-Punkten und jeder Menge Prestige wurden insgesamt über 1000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. "Wiederum eine Top-Veranstaltung mit wirklich hohem Niveau", freuten sich Obmann-Stv. Hannes König und Turnierleiter Willi Lentsch. Insgesamt kämpften über 50 Teilnehmer/innen in vier Klassen, die nach ITN (International Tennis Number; Könnensstufe) eingeteilt wurden, um die Titel.Das hochklassig besetzte Tableau der stärksten Gruppe (ITN 2,5 - 5,0) wurde von Vorjahresfinalist Pauli Erhart (TC Telfs), Niklas Waldner (TC Pitztal) und U-16 Vize-Staatsmeister Aleksandar Tomas (TC Seefeld) angeführt. Letzterer setzte sich in einem packenden Halbfinale gegen Waldner durch (6:3 6:2), ehe er den Siegeszug erfolgreich im Final gegen Erhart abschloss (7:5 6:1). Der Youngster Tomas, der bereits auf der ITF-Tour aufschlägt und eine Profi-Karriere ins Auge fasst, durfte sich über gute ITN-Punkte und 300 Euro Preisgeld freuen.Auch in der zweiten Gruppe (ITN 5,0 - 7,0) zeigten die Teilnehmer hochkarätiges Tennis. Am besten traf die gelbe Filzkugel Nikola Petojevic (IEV Innsbruck), der sich gegen Stefan Radlbeck (TC Landeck) nach hartem Kampf hauchdünn mit 2:6, 7:6 11:9 durchsetzte. In der ITN-Kategorie 6,5 - 8,0 kürte sich der ungesetzte Adrian Schallhart vom TC Kramsach sensationell zum Sieger. In der letzten Gruppe (ITN 8,0 - 10,0) holte sich der Landecker Sebastian Kittel den Titel. Den Sieg beim Aufschlagswettbewerb sicherte sich Daniel Schranz vom SV Zams Tennis mit einem Service von satten 162 km/h (Messung über Netz). Beim zweiten Event im Zuge der Aufschlagsmessung (Service mit exakt 100 km/h) belohnte sich Christian Venier (SV Zams Tennis) für seine Präzision. Dass das Traditionsturnier auch im nächsten Jahr zum zehnten Jubiläum seine Fortsetzung findet, bestätigte Obmann-Stv. bei der Siegerehrung: "Da werden wir uns sicher etwas besonders überlegen für die 10. Auflage." Respekt und Anerkennung über die Organisation und die erbrachten sportlichen Leistungen zollte auch Bgm. Siegmund Geiger, der sich am Finaltag und zur Siegerehrung unter die zahlreichen Zuschauer mischte.