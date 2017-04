Motorrad- Team Landeck startet die Saison

30.04.2017, 20:11 Uhr

Seit über zwanzig Jahren schöne Zeremonie

LANDECK(hp) Der Motorrad Club Landeck, kurz MTL was für Motorrad-Team Landeck steht hat ja schon eine deutlich über zwanzig- jährige Geschichte. Seit vielen Jahren trifft man sich am Wochenende zum ersten Mai am Schulhausplatz Landeck zur Weihe von Mann, Frau und Bike. Ehrenmitglied Pfarrer Richard Rotter von der evangelischen Gemeinde nimmt diese Segnung seit vielen Jahren vor. Mit berührenden Worten und Zitaten aus dem Testament sowie von Albert Einstein gelingt es Richard Rotter jedes Jahr auf neue eine knackige Predigt zu halten, bevor die Motorradfreunde den Segen Gottes erhalten. Mit einer kleinen gemeinsamen Tour über den Holzleiten- Sattel wurde auf das bevorstehende Grillfest im Garten Alten Widum Appetit gemacht.Die Vereins-Verantwortlichen wie Hansjörg Kapferer, Hannes Valentini und Herbert Wucherer bedankten sich für die rege Teilnahme und vor allem für die Vorbereitungen beim Grillfest, das sich trotz der kühlen Nachmittagsstunden äußerst gemütlich gestaltete.