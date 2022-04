Heute mittags wurde ein 55-jähriger Arbeiter in einer Firma in St. Stefan von einem Arbeitskollegen mit dem Stapler erfasst und schwer verletzt.

LAVANTTAL. Heute gegen 13.00 Uhr, war ein 47-jähriger Staplerfahrer aus dem Bezirk Wolfsberg in einer Firma in St. Stefan damit beschäftigt mit einem Stapler eine Kiste mit Bauteilen in einer Lagerhalle zu holen. Beim Rückwärtsfahren übersah er einen 55-jährigen Arbeiter aus dem Bezirk Wolfsberg, der hinter dem Stapler vorbei ging. Der 55-jährige wurde vom Stapler erfasst und schwer verletzt. Er wurde nach Erstversorgung in das LKW Wolfsberg eingeliefert.