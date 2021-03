Seit 8. Februar werden in den heimischen Apotheken Antigen-Schnelltests geboten. Die Nachfrage ist groß.

LAVANTTAL. Durch die seit Februar geltende Corona-Verordnung erfreuen sich die Schnelltests in Apotheken großer Beliebtheit. Vom "Eintrittstesten" wird unter anderem bei körpernahen Dienstleistern oder nun auch beim Krankenhauszutritt von Begleitpersonen Gebrauch gemacht.

Nachfrage steigt

"Die Nachfrage an den Corona-Tests ist nach wie vor enorm, der anfänglich große Andrang ist nicht abgeflaut", sind sich Andrea Waich-Grassler, Sandra Kuttin und Yvonne Schratter einig. Jedoch hat sich der neue Alltag in den Apotheken schon relativ gut eingespielt.

Arten der Anmeldung

Zu Beginn mussten Termine telefonisch ausgemacht werden, einige Wochen später wurde auf Online-Anmeldungen umgestellt. "Bei uns vereinbaren Kunden die Termine nach wie vor am Telefon oder direkt vor Ort, ich glaube aber, dass Registrierungen über das Online-Portal noch zunehmen werden", meint Kuttin von der Loretto Apotheke St. Andrä. Sie empfiehlt, den Test eine Woche im Voraus zu planen. Nur mit etwas Glück bekommt man einen kurzfristigen Termin, wenn beispielsweise ein anderer Kunde absagt.

Stoßzeiten am Montag

In der St. Pauler Apotheke "Zur Mariahilf" wurde für die Anmeldung vor Ort eine eigene Tara eingerichtet. "Den Termin zwei oder drei Tage vorher zu vereinbaren ist sehr hilfreich, nur in sehr dringenden Fällen können wir spontan testen", sagt Yvonne Schratter. Stoßzeiten sind vor allem Montag in der Früh und am Vormittag.

"Wir testen durchschnittlich 140 Personen pro Tag. Das wird auch wertgeschätzt." Yvonne Schratter

14-Tage-Rhythmus

Auch bei der Apotheke "Zum Heiligen Leonhard" läutet noch öfters das Telefon, wie Waich-Grassler erzählt: "Wenn bei jemandem die Online-Anmeldung nicht funktioniert, hilft natürlich das Apothekenpersonal weiter." Im Notfall werde auch spontan ein Test durchgeführt, "wir tun, was wir können". Dennoch ist eine zeitgerechte Terminbuchung von Vorteil: Der Terminkalender wird für die nächsten 14 Tage freigeschalten, je früher man sich anmeldet, umso eher ist der gewünschte Termin frei.

Nasen-Rachen-Abstrich

Im Rahmen der kostenlosen Testung wird ein Abstrich aus dem Nasen-Rachen-Raum, auch als tiefer Nasenabstrich bekannt, durchgeführt. In allen drei befragten Apotheken kommt fast ausschließlich ein Nasenabstrich zum Einsatz. Als Ausnahme gilt zum Beispiel ein ärztliches Attest, das einen reinen Rachenabstrich durch den Mund ermöglicht. Ein bestimmtes Kontingent an Antigen-Schnelltests ist in den Apotheken vorhanden, Engpässe sind selten. "In einer Gemeinde, wo keine Teststraße ist, herrscht große Nachfrage bei Apotheken", so Kuttin.

Die "Wohnzimmer-Tests"

Die Bestellung von Antigen-Schnelltests erfolgt in Apotheke in Eigenregie, Tests für zu Hause werden im Gegensatz dazu vom Bund zur Verfügung gestellt. "Wenn eine Lieferung eintrifft, ist das jeweilige Kontingent schnell vergriffen", betont Waich-Grassler. Auch in St. Paul muss man flott sein, wie Schratter meint: "Diese Tests sind rund zwei Tage verfügbar." Bei der Loretto Apotheke wird auch geraten, sich öfters nach Lieferungen zu erkundigen.

