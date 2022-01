Der langjährige Obmann der LJ St. Georgen hat sein Amt in jüngere Hände übergeben.

ST. GEORGEN. Für Wunder muss man beten, für Veränderungen arbeiten: Unter diesem Motto hielten die Mitglieder der Landjugend (LJ) St. Georgen am 8. Jänner ihre Jahreshauptversammlung ab. Im Zuge dessen legte Martin Wunder sein Amt als Obmann zurück. Gemeinsam ließen die Mitglieder noch einmal seine lustigen und spannenden Jahre bei der Landjugend Revue passieren.

Frischer Wind im Vorstand

"Wir möchten uns bei unserem Martin herzlich für seine Arbeit bedanken. Er hat die LJ St. Geogen in den letzten Jahren zu dem gemacht, was sie heute ist", heißt es seitens der Ortsgruppe. Im Rahmen der Ergänzungswahlen wurde Fabian Pucher zum neuen Obmann gewählt, er lenkt künftig gemeinsam mit Leiterin Laura Raß die Geschicke des Vereins. Der Vorstand hat sich somit neu formiert und startet voller Elan in das neue Arbeitsjahr.