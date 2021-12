Planungsarbeiten für die 44. Lavanttal-Rallye am 8. und 9. April laufen auf Hochtouren.



LAVANTTAL. Im November fand die Generalversammlung und Jahresabschlussfeier des Motorsportclubs (MSC) Lavanttal statt. Im Rahmen der Neuwahlen konnte der bisherige Vorstand einstimmig bestätigt werden: Obmann Horst Nadles, seine beiden Stellvertreter Martin Dohr und Matthias Zmug, der auch als Schriftführer fungiert, sowie Kassier Willi Taudes wurden wiedergewählt. Im Jahr 2021 zählte der MSC Lavanttal nicht weniger als 72 Mitglieder und es wurde trotz Corona-bedingten Einschränkungen zu zahlreichen Aktivitäten geladen.

Planungsarbeiten laufen

Obmann Horst Nadles berichtete: „Leider konnten wir nach der Absage 2020 auch im Jahr 2021 die Internationale WeinbergerHolz Lavanttal-Rallye nicht zur Austragung bringen, obwohl wir alles versucht haben und uns sogar um einen Ersatztermin mit einer komprimierten Tagesveranstaltung im Mai bemüht hatten. Hunderte Stunden an ehrenamtlichen Planungsarbeiten waren leider nicht von Erfolg gekrönt.“ Gleichzeitig hat er die Mitglieder aber auch um tatkräftige Mithilfe bei der Organisation und Durchführung der bevorstehenden Lavanttal-Rallye am 8. und 9. April 2022 gebeten. Mit Jahresbeginn startet die Detailplanung.

Begeisterte Sportler

Viele Motorsportler befinden sich in den Reihen des MSC: Für sämtliche Aktive, die diesem finanziell ohnehin recht teuren Spaß nachgehen, bietet man ab dem zweiten Jahr als Mitglied eine Motorsportförderung in Höhe von 20 Prozent des Nenngeldes bei offiziellen österreichischen Meisterschaften. Dies gilt vom Slalom- und Kartsport über Enduro- und Motocrossrennen bis hin zu Rundstrecke, Rallye und Bergrennen. Bei den „Benzingesprächen“ der Mitglieder stand die Saisonplanung für 2022 im Mittelpunkt und Ideen und Vorhaben, die man in den Vereinskalender einfließen lassen möchte, wurden diskutiert.

Neueinsteiger willkommen

Vorerst wurde fixiert, dass man sich ab Jänner jeweils jeden letzten Freitag im Monat im Clublokal am Sonnhalberweg 29 in Wolfsberg treffen möchte – sofern es die jeweils gültigen Regeln zulassen. Interessierte können sich per E-Mail (office@msc-lavanttal.at) oder telefonisch bei Obmann Horst Nadles (0681/1040 1077) über den MSC Lavanttal informieren: „Potenziellen Neueinsteigern stehen wir jederzeit mit Rat und Tat und all unserer Erfahrung zur Verfügung.“