Bis Ende September besteht die Bausstelle zwischen der Nicklmühle und dem Erlebnisschwimmbad St. Paul.

ST. PAUL. Im Rahmen der Straßenbauoffensive werden 250.00 Euro in den desolaten Abschnitt der Granitztaler Landesstraße (L134) investiert: Am Montag, 9. August 2021, laufen die Sanierungsarbeiten zwischen den Ortschaften St. Paul und Granitztal an. Beim Abschnitt zwischen der Nicklmühle und dem Erlebnisschwimmbad wird auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern gebaut. Die Arbeiten werden bis voraussichtlich Ende September andauern, währenddessen kommt es zu wechselseitigen Anhaltungen des Verkehrs.

Wichtige Verbindung

Die bestehende Fahrbahn weist starke Längs- und Querrisse, Setzungen und Materialausbrüche auf. "Daher ist es wichtig, die Sanierung rasch umzusetzen, denn die L134 stellt die einzige Verbindung des Granitztales mit dem Lavanttal bei St. Paul dar und ist somit essentiell für die Mobilität der Bevölkerung im ländlichen Raum", informiert Straßenbaureferent Landesrat (LR) Martin Gruber, aus dessen Referatsbereich im Rahmen der Straßenbauoffensive 250.000 Euro in dieses Baulos investiert werden. Zur Sanierung des Abschnittes wird die Deckschichte der Fahrbahn abgefräst. Im Anschluss werden darunter liegende Schadstellen durch sogenannte Plomben ausgefräst und asphaltiert. Danach baut man eine Verstärkung von sechs Zentimetern ein und bringt abschließend eine vier Zentimeter dicke Deckschicht auf. Sollte für den Einbau der Deckschicht eine Totalsperre verordnet werden, wird diese rechtzeitig bekanntgegeben.