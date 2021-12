Schon wieder eine Sprengung eines Briefkastens im Bezirk. Diesmal in Unterleidenberg.

WOLFSBERG. Mitte November "erwischte" es einen Briefkasten in Preitenegg, Mitte Dezember war dann ein Briefkasten in St. Andrä an der Reihe. In der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 2021 wurde nun in Unterleidenberg, in der Gemeinde Wolfsberg ein Sammelpostkasten der österreichischen Post AG unter Verwendung eines pyrotechnischen Gegenstandes gesprengt und dadurch stark beschädigt. Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht genau bekannt. Die Spurensicherung wurde vor Ort durchgeführt. Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes laufen.

"Explosive" Tage

Auch in anderen Kärntner Bezirken wurden in letzter Zeit Objekte gesprengt. Ein Briefkasten wurde etwa im Bezirk Feldkirchen in die Luft gejagt. Von Donnerstag auf Freitag explodierten zudem vermutlich Böller in zwei Altglas-Containern in Velden. Die Container wurden zerstört bzw. schwer beschädigt. In Klagenfurt wurde eine Telefonzelle gesprengt.