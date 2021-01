In Bad St. Leonhard treten Dieter Dohr (Liste Dieter Dohr), Gunter Kienberger (SPÖ) und Gerhard Penz (ÖVP) zur Bürgermeisterwahl an.

BAD ST. LEONHARD. Um allen potentiellen Bürgermeisterkandidaten die gleichen Chancen einzuräumen, hat der derzeit amtierende Bürgermeister Simon Maier (SPÖ) bewusst darauf verzichtet, sein Amt vorzeitig zurückzulegen und einen vorläufigen Nachfolger zu ernennen. Mit anderen Worten: In Bad St. Leonhard könnte es durchaus spannend werden!

Für Bad St. Leonhard



Mit einer eigenen Liste tritt Dieter Dohr an. Er kann auf eine zwölfjährige Tätigkeit als Stadtrat und Vizebürgermeister zurückblicken, sieht sich selbst als Teamplayer und Netzwerker und ist davon überzeugt, die Stadtgemeinde in eine positive Zukunft führen zu können: „Eines meiner Hauptziele ist die bauliche Sanierung der Volksschule und der Mittelschule zu einem gemeinsamen Schulcampus“, so Dohr. Auch die maximale Ausschöpfung der Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes stehen ganz oben auf seiner Liste. „Weil man dafür aber immer auch Eigenmittel zu einem gewissen Prozentsatz aufbringen muss, ist es wichtig, dass die Finanzen der Gemeinde in Ordnung sind. Ich will den wirtschaftlichen und touristischen Vorsprung der Gemeinde weiter ausbauen und Vorreiter in Sachen nachhaltiger Wirtschaft werden.“

SPÖ

Den Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen, das ist das Ziel von Gunter Kienberger, der für die SPÖ in den Ring steigt und dabei viel Wert auf Bürgernähe legt. „Da ich schon einige Jahre als Stadtrat in der Gemeinde tätig und außerdem Mitglied des Betriebsrates bei der Firma Geislinger bin, ist es mir nicht fremd, auf Wünsche und Probleme der Menschen einzugehen. Ich stehe für mehr Gemeinsamkeit in der Gemeindepolitik“, sagt Kienberger, der Bürgermeister Simon Maier als seinen Mentor nennt. Besonders möchte er sich für leistbaren Wohnraum für Familien und damit für den Ankauf von Baugründen durch die Gemeinde einsetzen. Auch die Erhaltung des Wegenetzes und der Wasserversorgung zählen zu seinen Prioritäten.

ÖVP

Ebenfalls jahrelange Erfahrung in der Gemeindepolitik hat Gerhard Penz (ÖVP), der Verbundenheit, Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit zu seinen Attributen zählt und beim Erreichen der politischen Ziele seine Kontakte auf Landes- und Bundesebene nutzen will. Neben der Steigerung der Lebensqualität in Stadt und Land liegt ihm vor allem die Jugend am Herzen, die er in Bezug auf Bildung, Arbeitsplätze und Wohnungen unterstützen möchte. „Die Anliegen und Wünsche aus der Bevölkerung geben mir die Kraft und Motivation, im Rahmen des Möglichen alles dafür zu unternehmen. Für mich zählen Handschlagqualität, Zielstrebigkeit und Hilfsbereitschaft“, sagt der Stadtrat.

----------

Zur Sache



Stadtgemeinde Bad St. Leonhard (Gemeinderat)

SPÖ: 12 Mandate

Dohr: 6 Mandate

ÖVP: 4 Mandate

Grüne: 1 Mandat