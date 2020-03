Bahnrad-Training im Dusikastadion jetzt auch am Sonntag

Erstmals besteht die Möglichkeit, der im Wiener Ferry- Dusika-Hallenstadion beherbergten Sportverbänden, an Sonntagen einen Trainingsbetrieb anbieten zu können.

Der schon seit längerem geäußerte Wunsch von vielen Sportlern und Vereinen wird nun in form eines Probebetriebes zumindest an drei Sonntagen im März 2020 seitens des Betreibers

(Wiener Sportstätten Betriebsgesellschaft m.b.H.) umgesetzt.

Um das in der Leopoldstadt befindliche Bauwerk, welches an der Stelle der ehemaligen Freiluft- Radrennbahn errichtet wurde, drängen sich seit längerem Gerüchte um einen Abriss. Dieser Vorstoß der Stadt Wien lässt hoffen, dass es tatsächlich nur Gerüchte sind. Wie wichtig und begehrt diese Sportstätte ist, kann man regelmäßig in den Wintermonaten erkennen. Speziell für den Bahnradsport ist das Dusikastadion als einzige Radrennbahn in ganz Österreich essenziell.

Auch wenn es im Moment schwer ist, die Tribünen des Dusikastadion bei Bahnradveranstaltungen zu füllen zeigt sich die Traditions-Sportart immer größerer Beliebtheit. Das bewies auch der erste Test-Sonntag. Obwohl herrliches Frühlingswetter herrschte und die Vorbereitungen für die Straßenrad-Saison längst im Gange ist, drehten doch jede Menge Bahnrad Enthusiasten ihre Runden im Oval.

Wir hoffen, dass dieser Fingerzeig auch bei der Stadt Wien ankommt und die Wichtigkeit dieser Sportstätte unterlegt.

Weitere Informationen zum Bahnradsport in Österreich gibt auf:

www.lrv-wien.at

www.radsportverband.at