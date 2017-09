POEMS of the DAILY MADNESS

ein romantisches singspiel von günther auer (komposition) und claudia bosse (text)uraufführung amweitere aufführungen von 20.–22., 24.–25., 27.–28. oktober, jeweils um 20hist eine oper, nein! ein romantisches singspiel und untersucht die auswirkungen unserer politischen gegenwart auf die rituale unseres alltags innerhalb polarisierter und sich zusehends polarisierender öffentlichkeit.

verhandelt die wirksamkeit von kunst als raum radikal anderen handelns mit computerprozessierten sounds und melodien zu sprechgesang, songs, arien und chören. 4 singende allegorien – MADNESS, POEMS, HATE CRIME und TERROR – treffen in einer raumchoreographie aufeinander. objekte und installative elemente formen ein von zuschauern begehbares setting. oper als geteilter raum und als begehbare installation. oper als möglichkeit in unserer politischen gegenwart widerstand zu leisten.wie kann das reale poetisch werden, damit es wieder gedacht werden kann?www.facebook.com/events/1501714759910463nordbahn-halle am wasserturmleystraße / ecke taborstraße1020 wienU1 vorgartenstraße: ausgang radingerstraßemore information: www.theatercombinat.com: karten@theatercombinat.com+43 677 6253997520 euro/ 15 euro reduziertkonzept/ text/ regie/ raum: claudia bosse; komposition/soundsetting: günther auer; akteur_innen: mirjam klebel (MADNESS), nic lloyd (HATE CRIME), nicola schößler (POEMS), alexandra sommerfeld (TERROR); critical witness: johannes porsch, alexander schellow; assistenz/stimmbildung: noah zeldin; kostüm/ technische leitung: marco tölzer; produktionsassistenz/ regieassistenz: dagmar tröstler, produktionsassistenz: charlotte kallenberg; hospitanz: julia gfrerrer; kommunikation: vicky klug; produktionsleitung: roma hurey