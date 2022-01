Zu einem "Winterabenteuer in unberührter Natur" ladet Mastertrainerin Christa Strametz ein. Sie veranstaltet eine Vollmondwanderung in St. Aegyd.

ST. AEGYD. Diese startet am Samstag, 15. Jänner um 18 Uhr in St. Aegyd. Startpunkt ist das Nordische Zentrum am Kirchenplatz 2.

Der Weg führt zu den schönsten Ausblicken und gemütlichsten Plätzen rund um St. Aegyd am Gscheid (1 000 m).

Der Einkehrschwung wird auch nicht fehlen.

Für die Schneeschuhwanderungen sind wasserdichte Schuhe und eine Outdoorbekleidung unbedingt erforderlich.

Anmeldung wird unter 0676/88 780 298 erbeten.