Sie stehen an der roten Fußgänger-Ampel. Dabei zählen Sie, wie viele Autos an Ihnen vorbei fahren. Ein SUV (Stadtgeländewagen), zwei SUV, acht.. Ganz egal wo sie stehen, es werden Ihnen nicht wenige begegnen. Dabei gelten diese sogar als umweltschädlich. Das dürfte auch vielen Lilienfeldern bewusst sein, da es in ihrem Bezirk am viert-wenigsten in ganz NÖ gibt. Hier sind 35,3 Prozent aller Autos SUVs. Zum Vergleich: Der Bezirk mit dem höchsten SUV-Anteil ist Waidhofen/Thaya mit 51 Prozent.

BEZIRK LILIENFELD. In NÖ hat sich der Anteil der SUVs bei Neuwagen seit dem Jahr 2010 von 13 auf rund 39 Prozent in 2021 verdreifacht. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) findet das besorgniserregend.

Richard Keklik hingegen vom Lilienfelder Autohaus KR-Tuning ist da anderer Meinung. Er sagt: "Man kann nicht pauschal sagen, dass alle SUVs schädlich für das Klima sind. Es gibt in allen Segmenten so richtige Spritschlucker. Auch bei Sportwagen."

Was halten Sie von SUVs?

Beliebt in Lilienfeld

Keklik selbst ist begeisterter SUV-Fahrer. Genauso wie viele seiner Kunden. "Auch Lilienfelder schätzen SUVs sehr. Das höhere Einsteigen und Sitzen ist sehr gefragt." Er will auch anmerken, dass nicht nur das Auto schuld ist am Energieverbrauch. "Es hängt zu 80 Prozent von der Person ab, die hinter dem Lenkrad sitzt, ob ein Auto klimaschonend fährt oder nicht. Wobei es natürlich bei einem großen Motor auch einen höheren Energieverbrauch gibt." Was die Zielgruppe angeht, so würde Richard Keklik vor allem Jägern und Landwirten einen SUV ans Herz legen.

Die "Es" am Vormarsch

Laut VCÖ sind zwar die Mehrheit der in NÖ neu zugelassenen SUVs nach wie vor Benziner, Diesel oder Hybrid-Pkws, aber bereits jeder vierte SUV ist ein Plug-In-Hybrid oder E-Auto.

Plug-in-Hybride haben zusätzlich zum Verbrennungsmotor eine größere Antriebsbatterie. Sie weisen auf dem Papier niedrige CO2-Werte auf, doch in Wirklichkeit ist der CO2-Ausstoß laut Studie des Fraunhofer Instituts doppelt so hoch. „Auch für E-Pkw gilt: Übergewichtige Modelle haben einen höheren Energieverbrauch und damit eine schlechtere Umweltbilanz“, sagt Michael Schwendinger vom VCÖ.

Zur Sache

Höchster SUV-Anteil in NÖ: Bezirk Waidhofen/Thaya. Melk hat 35 Prozent (640). Lilienfeld: 35,3 Prozent (153). Scheibbs: 37,7 Prozent (376). Amstetten: 39,4 Prozent (1.151). 17.320 der 44.860 in 2021 in NÖ neu zugelassenen Pkws waren SUV/Geländewagen.

Quelle: Statistik Austria/VCÖ 2022