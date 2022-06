WIESENFELD/ST. VEIT (pa). Am 21.06.2022 um 16:35 Uhr wurde die FF Wiesenfeld zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Beim Eintreffen mit VRF und TLF waren die Rettung und Polizei vor Ort. Aus unbekannter Ursache kam es auf der B18 bei Km 53 zu einem Auffahrunfall. Durch den Aufprall kam das 1. Fahrzeug von der Straße ab und stürzte in den Straßengraben. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Dabei wurde 1 Person verletzt. Diese wurde durch die Rettung medizinisch versorgt. Nach der Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Straße wurde das an der Straßenböschung stehende Fahrzeug mit dem TLF auf befestigten Untergrund gezogen und gesichert abgestellt.