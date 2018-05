Baggern, Pflastern & viele Männerträume

06.05.2018, 20:00 Uhr

Der Erlebnistag der Firma Zöchling war ein voller Erfolg und beeindruckte viele hunderte Besucher.

HAINFELD. (srs) "Wir freuen uns sehr, dass die Veranstaltung so gut ankommt", freute sich Geschäftsführer Johannes Zöchling über den riesigen Andrang und das Interesse an der Unternehmensgruppe. Während sich Philipp Reischer mit Opa Heinz Dallinger am Bagger versuchte, vermauerten Felix und Moritz Retzl aus Rohrbach viele Ziegelsteine zu einer schönen Mauer. Auch der kleine Liam bestaunte mit Mama Pamela Reisenbichler und Papa Christopher Fasching die vielen Mitmachstationen.