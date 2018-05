Schüler arbeiteten eifrig am Schulgarten

06.05.2018, 20:00 Uhr

Mit viel Einsatz und Spaß halfen die Kinder der Neuen Mittelschule Hainfeld und der Polytechnischen Schule bei der Mitgestaltung des Schulgartens.

HAINFELD. (srs) "Wir wollen unsere Schule zu einer gesunden Schule Niederösterreichs machen und versuchen mit verschiedenen Projekten die Schülerinnen und Schüler an diesen zu beteiligen. Die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend!", freut sich Lehrerin Liselotte Bichler als sie den BEZIRKSBLÄTTERN den neuen Schulgarten zeigt. Noch ist dieser nicht ganz fertig, aber neben einer Gemüsepyramide, welche die Kinder der 4. Klassen im Werkunterricht hergestellt haben, werden noch Hochbeete von der Polytechnischen Schule gebaut. Letztere hat auch ein Gartenschild betoniert und montiert. "Mich freut der Einsatz und das Miteinander der Kinder", so Bichler weiter. Nächste Projekte sind natürlich schon geplant. Weiter so!