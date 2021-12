Bauernmärkte sind besondere Geheimtipps in der Region. Frische Lebensmittel mit nachvollziehbarer Herkunft aus dem näheren Umkreis werden an ausgewählten Tagen, zu fairen Preisen angeboten.

LINZ-LAND. Ein Bauernmarkt oder auch Greenmarket ist ein Ort, an dem Bauern ihre Produkte direkt an den Endverbraucher verkaufen. Also in wenigen Worte: Lokal, Regional, Frisch und Fair. Über Fleisch, Eier, Käse, Obst und Gemüse bis hin zu Honig, selbstgemachten Säften und vieles mehr, geht hier das reichhaltige und vielfältige Angebot.

Bauernmärkte im Bezirk Linz-Land:

(alle Angaben ohne Gewähr – kein Anspruch auf Vollständigkeit)

Trauner Bauernmarkt:

Verein Bauernmarkt Traun

Obfrau: Sabine Weigl

Linzer Straße

4050 Traun

Öffnungszeiten: jeden Freitag von 9:00 bis 12:30 Uhr

Der Bauernmarkt in Traun entstand 1994 im Zuge eines Stadtkonzeptes zur Innenstadtbelebung und ist der größte Bauernmarkt Oberösterreich. Durch die Zielsetzung „reiner Bauernmarkt“ mit der Direktvermarktung von Produkten der Region ist der Verein Bauernmarkt Traun mit dem Umweltpreis ausgezeichnet. Der Markt war von Anfang an stark besucht, in den letzten Jahren sind die Besucherzahlen aber stetig weiter angestiegen. Pro Markttag kommen 1600 bis 2000 Besucher. Besucher kommen aus der ganzen umliegenden Region, weit über Traun selbst hinaus.

Angebot: Backspezialitäten, wie Bauernbrot, Mehlspeisen und saisonalen Produkten wie beispielsweise Kekserl, Fleischprodukte, wie zum Beispiel Speck, Wildwürsten, Gemüse, Gewürze, Nudeln und zahlreiche Bioprodukte.

Bei Jubiläumsveranstaltungen am Trauner Bauernmarkt wird auch schon mal der Ofen eingeheizt.

Foto: Bauernmarkt Traun

hochgeladen von Klaus Niedermair

Bauernmarkt Leonding

Standort: je nach Saison Stadtplatz vor dem Rathaus oder das Rathaus-Atrium

Stadtplatz 1, 4060 Leonding

Öffnungszeiten: jeden Samstag im Zeitraum von 7 bis 12 Uhr zum Wochenmarkt.

Seit 1990 gibt es diesen Markt in der fünftgrößten Stadt Oberösterreichs. Für die Leondinger und die Menschen in der Umgebung ist der Wochenmarkt sicher nicht mehr wegzudenken. Dieser steht mit den zahlreich anwesenden Nahversorgern für Regionalität, Qualität, saisonale Produkte und für ein umfangreiches Angebot zu einem fairen Preis. Standortbezogene Konjunktur beginnt immer mit der Erhöhung der Passanten-Frequenz.

Angebote: Auf die Besucher warten frisches Obst und Gemüse aus der Region, pikante Köstlichkeiten, hausgemachte Schmankerl und viele andere bäuerliche Erzeugnisse.

Bauernmarkt Leonding: regionale Produkte einfach beziehen.

Foto: Stadtgemeinde Leonding

hochgeladen von Klaus Niedermair

Bauernmarkt in der PlusCity

Plus-Kauf-Straße 7

4061 Pasching

Öffnungszeiten: jeden Mittwoch

Angebote:

Speck, Wurstwaren, Brot, Most, Wein bin hin zu Fischspezialitäten

Bauernmarkt in Pucking

Organisator: Franz Almesberger

Ortsplatz in Pucking

Puckinger-Straße 5

4055 Pucking

Öffnungszeiten: aktuell geschlossen (Start wieder am 12. März 2022), findet sonst monatlich, am zweiten Samstag in der Zeit von 8 bis 11.30 Uhr statt

Angebot: Ob Gemüse, Fleisch, Fisch, Eier oder Brot und vieles mehr, all diese landwirtschaftlichen Erzeugnisse werden zum Verkauf angeboten.