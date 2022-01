Kulturhäuser im Bezirk starten mit Optimismus ins neue Jahr und präsentieren Programm für 2022.



LINZ-LAND. Die Corona-Pandemie macht insbesondere dem Kulturbereich schwer zu schaffen. Zahlreiche Veranstaltungen mussten in den vergangenen zwei Jahren abgesagt oder verschoben werden, Planungssicherheit haben die Veranstalter nur wenig. "Alleine im letzten Lockdown fielen bei uns an die 15 Veranstaltungen und mehr als 40 Seminare, Weihnachts- und Firmenfeiern aus", erklärt Brigitte Brunner, Geschäftsführerin der Kulturpark Traun GmbH.

Zahlreiche Absagen



Konnten 2019, jenem Jahr vor der Pandemie, noch 82 Veranstaltungen in der Spinnerei über die Bühne gehen, waren es 2020 29 und im vergangenen Jahr 30. „Ich denke mal, dass es noch in etwa fünf Jahre dauern wird, um auf dem Stand von 2019 zu sein", sagt Brunner. Neben finanziellen Einbußen aufgrund der zahlreichen Absagen, sprangen dem Kulturpark Traun zudem zwei Mitarbeiter ab, die noch nicht nachbesetzt werden konnten.

„Viele wollen nur noch 30 Stunden arbeiten. Die Personalsuche gestaltet sich momentan sehr schwierig", erklärt Brunner. Kritik richtet sie auch an die Politik: „Man wird im Regen stehen gelassen. Die kleinen Kulturveranstalter werden überhaupt nicht erwähnt", kritisiert sie.

Gemischte Gefühle bei Veranstaltern



An das Jahr 2022 geht man in Traun daher mit gemischten Gefühlen heran. „Zu Anfang der Pandemie hielten wir es noch für unmöglich, die verlangten Auflagen umzusetzen. Heute sind wir einfach nur froh, dass wir die Kulturveranstaltungen überhaupt durchführen können", sagt Brunner. Trotz aller Unsicherheit ob der Durchführbarkeit von Veranstaltungen aufgrund der aktuell vorherrschenden Omikron-Variante, stellte der Kulturpark Traun sein Programm für 2022 (mehr dazu in der Infobox) vor.

Vorsichtiger Optimismus



Ähnlich wie in Traun startet man auch im Kultur- und Sportzentrum (KUSZ) Hörsching in die neue Saison: "Eine Mischung aus Zuversicht und Realismus scheint der beste Fahrplan zu sein. Wir konzentrierten uns bei der heurigen Planung auf die wärmeren Monate, in denen auch Veranstaltungen im Freien möglich sind", betont Bürgermeister Klaus Wahlmüller. Ansonsten gelten selbstredend die jeweils aktuellen Covid-19-Schutzmaßnahmen.

Vierkanter in Hörsching



Zu den heurigen Highlights im KUSZ Hörsching zählt etwa das Stück „Die Geschichte von der Schüssel und vom Löffel – das Gipfeltreffen“, welches im März in Kooperation mit dem Kindertheater Kuddelmuddel aufgeführt wird. Im Mai bringen dann die Vierkanter ihr Stück „Blackoutsch“ in Hörsching auf die Bühne, und im September soll das traditionelle Herbstfest stattfinden.

Alternativen bieten



Neben den Veranstaltungshäusern leiden natürlich auch lokale Künstler unter den derzeitigen Bedingungen. In Hörsching versucht man dem entgegenzuwirken, indem man Künstler für so viele Veranstaltungen wie möglich bucht. "Zudem lassen wir uns nach Möglichkeit auch Alternativen einfallen. So haben wir beispielsweise schon ein Onlinekasperltheater angeboten", betont Wahlmüller.

Kulturhäuser im Bezirk

Ansfelden

ABC Ansfelden

Hörsching

Kultur-und Sportzentrum KUSZ

Leonding

Kürnberghalle

Doppl:Punkt

Neuhofen

Forum Neuhofen

Traun

Spinnerei Traun