In der Nacht auf Dienstag, 4. Jänner gegen 00.17 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der A1 bei Enns. Puckings Bürgermeister Thomas Altof, Kommandant-Stellvertreter der Feuerwehr Pucking-Hasenufer, wurde zum Ersthelfer.

LINZ-LAND. „Ich habe nur gesehen, dass ein Pkw in die Leitschiene donnerte, etliche Fahrzeuge fuhren über die herumliegenden Teile drüber – die Situation war wirklich sehr gefährlich. Ich war zum Glück langsam unterwegs und konnte ohne Vollbremsung noch anhalten“, schildert Altof die Situation vor Ort.

Im Notfall muss jeder Handgriff sitzen

Eine beherzte Ersthelferin versorgte den Verletzten, Altof setzte den Notruf ab und griff zum kleinen Feuerlöscher um den Entstehungsbrand im Motorraumdes Unfallwagens – hier stieg Rauch auf – zu löschen.

Folgende Gefahr drohte an der Unfallstelle

Puckings Ortschef übernahm vor Ort die Regie und erklärt: „Zwei bis drei weitere Ersthelfer waren beim der Absicherung behilflich. Ich lotste diese dann hinter die Leitschiene, da die Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit an der Unfallstelle vorbeidonnerten. Rettung, Traffic Manager der Asfinag und die Polizei trafen ein und sicherten die gefährliche Unfallstelle ab. Es lagen überall Teile herum und durch das ausgelaufenen Betriebsmittel und Öl war der Bereich äußerst rutschig.“

Für den Puckinger Ortschef war es nicht das erste Mal

Zum richtigen Zeit am richtigen Ort war Thomas Altof nicht das erste Mal: „Erst im Sommer half ich bei einer Wiederbelebung einer Person mit und vor zwei Jahren löschte ich schon einmal als Passant einen Pkw-Brand. Zupacken, helfen, wenn Menschen in Not sind ist für mich selbstverständlich.“ Weitere Meldungen aus dem Bezirk Linz-Land findet man online auf meinbezirk.at/linz-land

Rückblick

Hier zählt nun jede Sekunde

„Es ging wirklich um jede Sekunde“

ccc