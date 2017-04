Landjugend Neuhofen-St. Marien lädt zur Mostkost ein

AT

Neuhofen an der Krems

, Lining 14 , 4501 Neuhofen an der Krems AT

Familie Zauner , Lining 14 , 4501 Neuhofen an der Krems AT

NEUHOFEN (red). Vom besten Most aus Neuhofen über Säfte bis hin zu frisch gegrillten Bratwürsteln, selbstgemachten Broten sowie warmen Bauernkrapfen: Am 6. Mai 2017 findet wieder die jährliche Mostkost in Neuhofen statt.

Diesmal in einer neuen Location beim Hof der Familie Zauner vulgo Stadlbauer (Lining 14, 4501 Neuhofen). Der Start erfolgt um 15 Uhr. Für ein buntes Rahmenprogramm ist mit den "Pfarrwanger Schuhplattlern", Traktorziehen, einem Kinderprogramm und natürlich der Mostprämierung gesorgt. Das alles bei stimmungsvoller Musik durch den Musikverein Rohr im Kremstal Zu späterer Stunde werden außerdem die "Damberg Lumpen" kräftig einheizen.