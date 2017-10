Elephantsweb: Trauner Infrastruktur zahlt sich aus

11.10.2017, 22:05 Uhr

Kurzbeschreibung des Unternehmens:

Was zeichnet den Wirtschaftsstandort Traun aus?

Welchen Herausforderungen muss sich das Unternehmen in den kommenden Jahren stellen?

Wie sehen Sie als Unternehmer die Vergabe eines Wirtschaftspreises (Wertigkeit)?

Elephantsweb ist dieWerbeagentur direkt im Zentrum von Traun. Das Unternehmen wurde am 1. März 2016 gegründet. Das Besondere an Elephantsweb ist, dass wir uns Zeit für unsere Kunden nehmen und individuelle Konzepte überlegen und umsetzen. Mit unserem Team an Arbeits- und Netzwerkpartnern bieten wir unseren Kunden ein breitesSpektrum an Angeboten: Visitenkarten, Flyer, Imagevideos, Webseiten, Inserate, Schulungen uvm.)Traun ist der ideale Standort für eine Firma. Wir haben viele Vereine und Firmen. Die Infrastruktur ist hervorragend. Die Autobahnauffahrt ist 5 Minuten entfernt und die Straßenbahn verbindet uns mit der Landeshauptstadt von Oberösterreich. Oedtersee und die Au stehen als Erholungsgebiete zur Verfügung.Das Internet, der Online-Markt und natürlich auch der IT Bereich sind sehr schnelllebig. Hier immer am neuesten Stand zu sein, ist eine große Herausforderung. Kontinuierliches Wachstum und die Ausweitung auf den internationalen Markt eine weitere.Wir finden den Wirtschaftspreis eine motivierende Einrichtung. Traun hat viele Firmen, die dazu beitragen, dass die Stadt Traun immer mehr an Bedeutung gewinnt.Der Preis ist nicht nur eine Anerkennung sondern auch eine Motivation für die Unternehmen.

