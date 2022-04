Nach einer Bombendrohung durch einen bislang unbekannten Täter musste gestern in der Neuen Heimat ein Club geräumt werden. Eine Durchsuchung der Räumlichkeiten verlief gottseidank negativ.

LINZ. Gestern, 17. April 2022, rief um 22:52 ein unbekannter Täter bei der Polizei in Linz an und sprach eine Bombendrohung für einen Club in der Neuen Heimat in Linz aus. Daraufhin wurden die 250 bis 300 Gäste, die sich in dem Lokal aufhielten, evakuiert und in sichere Entfernung gebracht. Weitere Streifen und das Rote Kreuz eilten zum Einsatzort, Straßensperren wurden eingerichtet. Eine anschließende Durchsuchung der Örtlichkeit durch die alarmierten Einheiten und einem Polizeidiensthund verlief negativ. Um 0.45 Uhr durften die Gäste im Club weiterfeiern. Es gab keine Verletzten.

Hinweise erbeten

Die polizeilichen Erhebungen laufen. Hinweise zum Täter teilen Sie bitte dem Dauerdienst des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Linz unter 059133/45 3333 mit.