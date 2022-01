Der ÖAMTC Linz war 2021 im Dauereinsatz und rückte durchschnittlich mehr als 99 Mal pro Tag aus. Auch bei den Kontakten direkt am Stützpunkt gab es ein deutliches Plus im Vergleich zum Jahr 2020.

LINZ. Ein deutliches Plus berichten die beiden Linzer ÖAMTC-Teams im vergangenen Jahr bei Pannenhilfen als auch bei Kontakten direkt am Stützpunkt. Konkret rückten die Pannenhelfer der beiden Linzer ÖAMTC-Standorte mehr als 99 Mal pro Tag aus und halfen somit insgesamt 36.366 Mal weiter - ein Plus von sieben Prozent zu 2020. Hinzu kamen 10.556 Abschleppungen.

"Etwa 35 Prozent aller Einsätze im vergangenen Jahr entfielen auf schwache, leere oder defekte Batterien. Ungefähr acht Prozent der Pannen ereigneten sich aufgrund von Schwierigkeiten mit den Reifen, etwa 7,5 Prozent durch Probleme mit dem Starter oder der Lichtmaschine. In rund fünf Prozent der Fälle mussten die Pannenfahrer irrtümlich versperrte Autotüren öffnen", erklärt Manuel Mitterhuber, Leiter des ÖAMTC-Standortes in Linz-Urfahr.

Insgesamt plus 13,63 Prozent

Auch bei den stationären Pannenhilfen verzeichneten beide Teams ein leichtes Plus. 33.432 größere und kleinere Probleme wurden 2021 direkt an den Stützpunkten behoben. Außerdem wurden 110.683 persönliche Beratungsgespräche und Überprüfungen durchgeführt. Insgesamt halfen die Mitarbeiter des ÖAMTC in Linz im Jahr 2021 demnach 191.037 Mal weiter, was ein Plus von 13,63 Prozent ergibt.

Die Bilanz im Überblick



36.366 mobile Pannenhilfen

10.556 Abschleppungen

33.432 stationäre Pannenhilfen

110.683 Überprüfungen und Beratungsgespräche

insgesamt 191.037 Hilfeleistungen

Weitere aktuelle Meldungen aus Linz lesen Sie hier.