Als Konsequenz aus dem gestrigen Stau bereitet Vizebürgermeister Markus Hein Maßnahmen vor, um den autofreien Hauptplatz im Wiederholungsfall rasch aufheben zu können.



LINZ. Mit schweren Vorwürfen an die Radfahraktivisten meldet sich Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ) heute zu Wort und kündigt ein Nachspiel an. So wird eine Aufhebung der einschränkenden Maßnahmen in der Klosterstraße vorbereitet, mit der der autofreie Hauptplatz bei erneuten Verkehrsproblemen rasch aufgehoben werden kann.

„Prinzipiell sollte der Hauptplatz über die Ferien autofrei sein. Die gestrige Rad-Demonstration, die Unterstützer bei den Grünen und Neos gefunden hat, hat aber gezeigt, wie leicht es nun Provokateuren gelingt, den Verkehr in der Stadt lahmzulegen", so Hein.

Mit den nun gesetzten Schritten könne und werde man im Wiederholungsfall sofort wieder zur alten Regelung zurückkehren und der autofreie Hauptplatz sei Geschichte.

Umstrittene Schuldfrage

Am gestrigen ersten Tag des autofreien Hauptplatzes war es aufgrund einer gleichzeitig stattfindenden Kundgebung von Rad-Aktivisten auf der Nibelungenbrücke zu einem massiven Stau-Chaos in der Linzer Innenstadt gekommen. Diese hatten – angemeldet und von der Landespolizeidirektion genehmigt – je eine Fahrspur für den Autoverkehr gesperrt und in einen temporären Radweg umgewandelt. Doch die Rad-Aktivisten sehen die Schuld am Stau bei der Polizei. Diese hätte nämlich aus Sicherheitsgründen darauf bestanden, die Zufahrtsrampe einspurig zu verengen, obwohl auf der Brücke nach wie vor zwei Spuren zur Verfügung standen. Die Polizei habe so den Stau selbst verursacht (hier nachzulesen). Die Aktivisten werten die Aktion auch heute noch als Erfolg.

Ironie der Geschichte

Ganz anders sieht das Hein. Für ihn sind die gestrigen Ereignisse eine Ironie der Geschichte: