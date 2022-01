Ein großflächiger Stromausfall könnte in Linz auch Auswirkungen auf die Trinkwasser-Versorgung haben. Wir haben Reinhold Plöchl, Bereichsleiter der Linz AG Wasser, gefragt, wie lange in Linz das Wasser ohne Strom fließen kann.

LINZ. Bis zu drei Tage kann sich die Linzer Bevölkerung auch ohne Stromversorgung auf frisches Trinkwasser aus der Leitung verlassen. Das treffe für zumindest für einen Großteil der Haushalte in Linz zu. "Die Linz AG garantiert als Wasserversorger die Lieferung des Wassers bis zum Hausanschluss", erklärt Reinhold Plöchl, Bereichsleiter der Linz AG Wasser. Viele Hochhäuser der Stadt verfügen über eigene Hauspumpen. Im Falle eines großflächigen Stromausfalls müssen die Pumpen per Notstrom-Aggregat betrieben werden.

Betrieb hängt von Treibstoff-Versorgung ab



Wie lange der Diesel reicht, ist von Anlage zu Anlage unterschiedlich. Am besten, Sie fragen bei Ihrer Hausverwaltung nach, wie lange im Ernstfall Wasser aus der Leitung sprudelt. "Rund 90 Prozent der Haushalte in der Stadt sind für mindestens 72 Stunden versorgt", so Plöchl. Danach sei ein Weiterbetrieb der Pumpen von der Versorgungslage beim Treibstoff abhängig.

Cyber-Angriff aufs Wasser



Was würde passieren, wenn etwa Cyber-Kriminelle gezielt die Linzer Wasserversorgung lahmlegen? Das wäre grundsätzlich gar nicht so einfach, sagt Plöchl, denn einen zentralen Großrechner, der die Wasserverteilung steuert, gibt es in Linz so nicht. "Pumpstationen und zugeordnete Speicherbehälter funktionieren in einem eigenständigen Tandem" so der Wasser-Experte. Die Steuerungen laufen zwar vollautomatisch ab, "sollte es zu Schwierigkeiten kommen, kann jederzeit auf Handbetrieb umgestellt werden", so Plöchl.

Risiko minimieren

Für Störfälle gibt es bei der Linz AG einen Bereitschaftsdienst, der rund um die Uhr einsatzfähig ist. Bei einem Blackout geht Plöchl davon aus, "dass nicht die volle Belegschaft zur Verfügung stehen wird. Wir planen genügend Redundanzen ein, um das Risiko zu minimieren."