Im feierlichen Ambiente des Bischofsgarten in Linz bedankte sich die Initiative Pro Mariendom am Mittwochabend bei ihren Unterstützerinnen und Unterstützern. Das Projekt fördert den Erhalt des Mariä-Empfängnis-Doms als größte Kirche Österreichs. Zahlreiche Gäste der Diözese und Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft sowie Politik waren geladen.

LINZ. Der Bischofsgarten wurde am Mittwochabend, 15. Juni, zum Veranstaltungsort des Sommer-Empfangs der Initiative Pro Mariendom. Bischof Manfred Scheuer und der Schirmherr der Initiative Josef Pühringer luden Unterstützerinnen und Unterstützer zu einem Dankeschön ein.

Für den Erhalt des Mariendoms

Die Initiative Pro Mariendom setzt sich dafür ein, die größte Kirche Österreichs durch Renovierungsarbeiten zu erhalten. Der Einladung zum sommerlichen Empfang waren etwa 80 Gäste gefolgt, darunter Personen aus Oberösterreichs Wirtschaft und Politik. Zudem waren Vertreterinnen und Vertreter der Diözese anwesend. Mit der Einladung in den Bischofshof wollten sich die Veranstaltenden bei ihren Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Erst ihr langjähriges Engagement für die Initiative Pro Mariendom machte es möglich, die Kirche in Stand zu halten. Bischof Scheuer sprach seinen Dank insbesondere der oberösterreichischen Wirtschaft aus, die das Projekt großzügig unterstützt.

Mariendom als Wahrzeichen

Auch der ehemalige Landeshauptmann Josef Pühringer war anwesend und betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zur Erhaltung des oberösterreichischen Wahrzeichens. In seiner Begrüßungsrede dankte er zum einem allen Sponsoren des Projekts. Zum anderen verwies er auf die Notwendigkeit einer langfristigen Verbundenheit mit dem Mariendom. „Unser Ziel war es von Beginn an, nicht nur finanzielle Mittel für die Restaurierung des Mariendoms zu sichern, sondern auch, den Dom verstärkt in die Herzen der Oberösterreicher zu bringen“, so Pühringer.

Prominente Gäste

Das Ensemble MG3 begleitete den Sommer-Empfang im Bischofshof musikalisch mit Background-Jazz. Anwesend waren neben dem Geschäftsführer der Raiffeisenlandesbank OÖ Heinrich Schaller auch die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse OÖ Stefanie Huber und der Vorstandsdirektor der Energie AG Stefan Stallinger. Auch Landesrat Markus Achleitner und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger waren unter den Gästen.