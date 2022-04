Der Welttag des Buches wird heuer nicht mit einem Lesemarathon, sondern mit mehreren Einzelveranstaltungen gefeiert. Hier die Termine für Linz.



LINZ. Der "Welttag des Buches" am 23. April wird auch heuer wieder gefeiert, allerdings mit einem neuen Konzept. Zwar werden wieder Lesungen für die Kunden angeboten, nur diesmal nicht in Form eines Lesemarathons an einem Tag und einem Ort, sondern innerhalb einer Woche – von 18. bis 25. April. Das Motto lautet "A rose for love a book forever".

Lesemonat April

Der Welttag ist der Höhepunkt des traditionellen Lesemonats April. "Trotz der nach wie vor bestehenden Verunsicherung durch Corona haben sich doch einige Betrie­be entschlossen, das neue Konzept umzusetzen und bieten ihren Kunden interessante, informative und spannende Lesungen an", sagt Sabine Weißensteiner, die Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft in der WKO OÖ.

Das sind die Veranstaltungen in Linz

20. April, 19.30 Uhr: Claudia Taller liest im Cafe Traxlmayr aus ihrem Roman "Liebe - ein Trauma geht seinen Weg" (Verlag Nina Roiter, Christine Schmidhofer)

liest im Cafe Traxlmayr aus ihrem Roman "Liebe - ein Trauma geht seinen Weg" (Verlag Nina Roiter, Christine Schmidhofer) 21. April, 19.30 Uhr: H.C. Clain liest in der Pfarre St. Leopold aus "Gelber Drache" (Gutenberger Buchverlag)

liest in der Pfarre St. Leopold aus "Gelber Drache" (Gutenberger Buchverlag) 23. April, 16 Uhr: Judith Taschler liest in der Buchhandlung Fürstelberger aus "Über Carl reden wir morgen"

liest in der Buchhandlung Fürstelberger aus "Über Carl reden wir morgen" 25. April, 19 Uhr: Christian Schacherreiter liest in der Buchhandlung Thalia aus "Das Liebesleben der Stachelschweine"