Nach zwei Tagen Hautplatz-Blockade untersagte die Polizei weitere Kundgebungen in der Theatergasse – Autos können damit vorerst wieder uneingeschränkt über den Hauptplatz rollen.

LINZ. Ähnlich schnell wie das Ende des autofreien Hauptplatzes, kam nun auch das Ende der Kundgebungen der Aktion "Autofreitag fürs Klima". Am Montag und Dienstag blockierten die Aktivistinnen jeweils zur Stoßzeit um 16 Uhr die Zufahrt zum Hauptplatz. Am Mittwoch war vorerst Schluss mit der eigentlich für die ganze Woche geplanten Demo – die Landespolizeidirektion Linz untersagte weitere Kundgebungen. "Aus unserer Sicht eine unverhältnismäßige Beschneidung des durch die Verfassung geschützten Versammlungsrechts", zeigen sich die KlimaaktivistInnen enttäuscht.

KlimaaktivistInnen sprechen von Erfolg

Dennoch sprechen sie von einem Erfolg der Aktion. "Der Verkehr in Linz war durch die gezielte Kommunikation – und weil es sich eben um keinen alternativlosen Weg handelt – ungestört", heißt es in einer Stellungnahme. Damit sei bewiesen, dass die Stadtregierung einer Fehleinschätzung unterlegen sei und keine stichhaltigen Gründe für das Abbrechen des Probebetriebes bestanden hätten. Vizebürgermeister Markus Hein begrüßt den Blockade-Stopp. "Fakt ist, wir brauchen zuerst die neuen Brücken, damit Linz für einen permanent autofreien Hauptplatz stabil genug ist."

Fest für autofreien Hauptplatz

Die AktivistInnen von "Autofreitag" wollen dann am Freitag mit einem Fest für einen autofreien Hauptplatz wieder auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Sie fordern eine Fortführung des Pilotprojekts – SPÖ und FPÖ wollen die Linzer Innenstadt frühestens 2024 vom Autoverkehr befreien, wenn alle in Bau befindlichen Donaubrücken fertiggestellt sind.

Gewerbetreibende fordern Fahrverbot



Unterstützung für ihr Anliegen erhielten die Klima- und RadaktivistInnen am gestrigen Dienstag vom Verein "Altstadt neu". Der Verbund mehrerer Gewerbetreibender in der Linzer Innenstadt forderte in einer schriftlichen Erklärung, dass der "Durchzugsverkehr durch die Altstadt dringend" unterbunden werden müsse. Er schaffe "weder Wertsteigerung im ökonomischen noch im lebenswerten Sinn". Während auch die Linzer Grünen einen autofreien Hauptplatz begrüßen, fordert die Linzer Volkspartei die Einrichtung einer Begegnungszone, wie sie etwas bereits in der Herrenstraße Realität ist.