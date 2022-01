Rund 4.000 Kilogramm an zusätzlichem Müll müssen die MitarbeiterInnen des Linzer Magistrats nach Silvester aufräumen.



LINZ. Nicht nur aus den Müllbehältern und Containern im Stadtgebiet muss der Müll. der über den Jahreswechsel in Linz anfällt, abtransportiert werden. Jahr für Jahr müssen die Mitarbeiter des Magistrats den "Feiertagsmüll" auch aus den Parks und Grünanlagen in mühevoller Handarbeit wieder entfernen. Neben Überresten von Feuerwerksknallern, Streichhölzern, leeren Dosen und Verpackungsmaterial sind es vor allem zerbrochene Glasflaschen, die die StraßenkehrerInnen beschäftigen – nicht zuletzte stellen diese eine besondere Gefahr für spielende Kinder dar.

Klimastadträtin richtet Appell an LinzerInnen

"Die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt bei jedem Wetter und ihre Leistung kann nicht hoch genug geschätzt werden. Dafür ein herzliches Dankeschön“, so Umwelt- und Klimastadträtin Eva Schobesberger, die einen Appell an die LinzerInnen richtet: "Seien Sie bei Nutzung der städtischen Grünanlagen rücksichtsvoller und entsorgen Sie den Müll in den dafür vorgesehenen Behältern. Gleichzeitig bedanke ich mich bei den freiwilligen LinzerInnen und Linzern, die immer wieder bei Sammelaktionen den Müll anderer wegräumen."