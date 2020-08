Ein unfassbarer Fall von Tierquälerei erschüttert Kleinmünchen. Einem Kater wurde das Fell am Schwanz abgezogen. Die Polizei bittet um Hinweise. Die FPÖ setzt eine Belohnung aus.

LINZ. In Kleinmünchen treibt ein Tierquäler sein Unwesen. In den frühen Morgenstunden des 26. August, konkret zwischen 2 und 2.30 Uhr wurde einem Kater in der Blümelhuberstraße das Fell am Schwanz abgezogen. Ein Mitarbeiter der Tierrettung fand das abgezogene Fell unweit des Tatortes neben der Fahrbahn – offenbar wurde es aus dem Autofenster geworfen. Der schwer verletzte Kater wurde in die Sattledter Tierklinik gebracht, wo ihm der Schwanz amputiert werden musste. Ein Unfall ist laut Tierklinik ausgeschlossen. Die Besitzer appellieren auf Facebook: "Lasst eure Freigänger in der Wohnung".

Die Polizeiinspektion Kleinmünchen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0591334585.

FPÖ setzt 1.000 Euro Belohnung aus

Der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ) spricht von "Perversion" und setzt eine Prämie von 1.000 Euro für Hinweise zur Ergreifung des Täters aus. Außerdem fordert er vom Gesetzgeber mehrjährige Haftstrafen. "Für mich ist klar: Wer Tiere derart quält, macht irgendwann auch bei Menschen nicht halt", so Hein.