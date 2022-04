Ein europäischer Haftbefehl aus Kroatien erreichte die oberösterreichischen Behörden am Sonntag. Kurz darauf klickten in Linz für einen 70-Jährigen kroatischen Staatsbürger die Handschellen.

LINZ. Der Senior wurde laut Haftbefehl im September 2019 von einem kroatischen Gericht wegen Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt. Die Haft trat der Mann allerdings nie an und versuchte stattdessen der kroatischen Justiz in Linz zu entkommen. Am Dienstagvormittag wurde er dann aber von den Beamten an seiner Wohnadresse verhaftet und in die Justizanstalt Linz gebracht. Ein Auslieferungsverfahren wurde eingeleitet.