Nach einigen Wochen haben sich die neuen Bäume am Hauptplatz eingewöhnt und akklimatisiert. Jetzt lädt die Stadt Linz zum Willkommensfest für die 30 Winterlinden.



LINZ. Sein Ende Juli stehen 30 Linden am Linzer Hauptplatz. Nach ersten Stressreaktionen sind sie nun eingewöhnt und zeigen keine gelben Blätter mehr. In den kommenden zwei bis drei Jahren sollen die Bäume um rund eineinhalb Meter wachsen und eine breitere Krone ausbilden.

Fest mit buntem Programm

„Mit einem Fest werden wir die Bäume am Donnerstag, 17. September, offiziell willkommen heißen“, laden Bürgermeister Klaus Luger und der für Stadtnatur und Grünflächen zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier zum bunten Programm mit Pop-Up-Konzerten und Tanz-Acts ein. Auch die Gastronomen vom Hautplatz freuen sich auf ein Kommen. Das Fest startet um 16.30 Uhr und dauert bis 19 Uhr.