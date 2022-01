Im kommenden Gemeinderat am 20. Jänner plant die Liste Linzplus einen Antrag zum Ausbau der Linzer Skateparks. Der Anstoß dazu kommt direkt aus der Linzer Skate-Community. Diese möchte sich auch aktiv bei der Umsetzung einbringen.

LINZ. In Form eines sogenannten Bürgerantrags – mit mindestens 50 Unterschriften aus der Bevölkerung zu einem Thema bringt Linzplus die Forderung im Gemeinderat ein – soll jetzt das Budget für die Linzer Skateparks aufgestockt werden. "Wir freuen uns, dass unser Bürgerantrag bereits zum zweiten Mal genutzt wird, um eine Idee unkompliziert in den Gemeinderat zu bringen", so Linzplus-Gemeinderätin Renate Pühringer.

Unterstützung aus der Skate-Community

Besonders dafür einsetzen möchte sich Radix-Skateshop-Geschäftsführer Andreas Pfleger. Er wandte sich mit der Idee an Linzplus und bietet auch aktiv seine Mithilfe bei der Umsetzung an. Seit Jahren setzt Pfleger sich schon für mehr und bessere Skate-Anlagen in Linz ein. Bislang zählen die Skateparks organisatorisch zum Budget der Spielplätze.

Mögliche EU-Förderungen abholen

Da der Sport aber mittlerweile olympische Disziplin ist, stünden hier EU-Förderungen zur Verfügung. „Die Skater-Community steht bereit, gemeinsam mit der Stadt Linz förderwürdige Projekte für Sportstätten auszuarbeiten und geeignete Flächen im Stadtgebiet zu finden! Mittels bereitstehenden EU-Geldern können diese Projekte dann rasch umgesetzt werden", so Pfleger.

