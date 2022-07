Um dem unerwünschten Durchzugsverkehr in der Ferihumerstraße weiter entgegenzuwirken, werden jetzt zusätzlich zum bereits bestehenden Fahrverbot bauliche Maßnahmen getroffen. Die Absperrung erfolgt auf Höhe des Peuerbachgymnasiums für die Dauer von sechs Monaten. Anschließend werden die Maßnahmen evaluiert.

LINZ. „Wichtig ist, dass die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner bei Verkehrsmaßnahmen berücksichtigt werden. Deshalb werden wir in einem halben Jahr die Situation in der Ferihumerstraße nochmals beurteilen“, so Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde daher eine weitere Maßnahme zur Verkehrsberuhigung beschlossen. Zusätzlich zum bestehenden Fahrverbot – Anliegerverkehr ausgenommen – werden auf Höhe des Peuerbachgymnasiums sogenannte "modale Filter" installiert. Diese baulichen Elemente sollen den Autoverkehr reduzieren – Fahrräder dürfen weiterhin durchfahren.

Rasche Umsetzung – nach sechs Monaten Evaluierung

Für eine rasche Umsetzung erfolgt die Absperrung mit Pollern und Leitwänden. Die Sperre bleibt für die kommenden sechs Monate aufrecht, danach wird evaluiert. „Ziel ist es, nicht nur den Verkehr in der Ferihumerstraße zu beruhigen, sondern auch die bisweilen hitzig geführte Diskussion. Es ist in der Gemeinderatssitzung ein klarer politischer Auftrag ergangen, den ich als zuständiger Referent zeitnah umsetzen werde“, so Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP).