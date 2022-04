Ein großes Herz für Menschen in Not bewies das Autohaus Toyota & Lexus Mitterbauer und Opel Sulzbacher in Pasching.

Im Rahmen des Autofrühlings vom 8. bis 9. April 2022 wurden Spenden für die Ukrainehilfe der Pfarre Linz - St. Peter gesammelt. Die Summe der eingegangen Spendengelder wurde abschließend vom Autohaus verdoppelt und dieser Betrag dann nochmals großzügig aufgerundet.

So konnte dann am Montag, den 11. April 2022 durch Geschäftsführer Harald Wolf eine Gesamtsumme in Höhe von 2.500,- Euro an Pfarrer Franz Zeiger übergeben werden.

Im Namen all jener Menschen, die aus dem Kriegsgebiet flüchten mussten und nun durch die Pfarre betreut werden, bedankte sich Pfarrer Zeiger sehr herzlich.