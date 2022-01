TRIBÜNE LINZ startet ins neue Jahr

An diesem Sonntag, 16. Jänner, 17h starten wir in unser neues Theaterjahr.

Auf dem Programm steht RAULs neues KonzertprogrammABER JETZT KOMMT DER CLOWN mit vielen noch unveröffentlichten Songs. Der trotzige Titel ist übrigens Programm, denn wer sonst, wenn nicht ein unberechenbarer Clown, kann uns unsere verrückte Zeit besser vor Augen führen und uns wieder zum Lachen bringen?

Und weil so ein Clown am Eingang auch seine Zuckerl verkaufen muss, kostet der Eintritt nur EUR 12 (Einheitspreis) und Sie bekommen exklusiv an diesen Jänner-Sonntagen auch unsere beiden Lockdown-CDs (DA REGN IS NU WOAM sowie das Triple-Album WUNDALAUND) zum jeweils einmaligen Sonderpreis von ebenfalls nur EUR 12.

AUFGEPASST!

Vor wenigen Tagen wurde Theaterleiter Rudi Müllehner alias RAUL mit seinem Lied DER LEUGNER in die Top 25 des diesjährigen FM4-PROTESTSONGCONTESTS gewählt. Am 20. Jänner werden die Top 10 für das Finale nominiert. Details dazu gibt es HIER.

Zum Schluss möchten wir Sie noch auf unser aktuelles Podcast-Projekt DAS GEMEINSAME SUCHEN hinweisen, das auf die direkte künstlerische Teilnahme unseres Publikums setzt. Wenn Sie uns selbst geschriebene Texte schicken, hüllen wir diese in Stimme und Musik und veröffentlichen sie als Podcast auf unserer Internetseite.

Unser gesamtes Programm finden Sie wie immer auf unserer HOMEPAGE.

Auf Ihren Besuch freuen sich

Cornelia Metschitzer & Rudi Müllehner

Theaterleitung