CD Release

Linz : Radio FRO |

PURPLE BONSAI



Nach 2 jähriger kreativer und harter Abeit erscheint nun der erste Longplayer der Band.

Der Albumtitel „Dreamcatcher“ mag für eine Band aus der Hard & Heavyrichtung eher ungewöhnlich klingen. Jeder Song entführt den Hörer in eine kleine rockige Traumwelt und so war die Wahl des Albumtitels eigentlich schnell klar.



Den letzten Schliff erledigte noch Christoph Stickel von CSM Mastering in München, der auch bereits Bands wie Gotthard, die Ärzte, Michael Schenker Group oder Bonfire gemastert hat.



Das Album beeinhaltet 14 Rocksongs inkl. Bonustrack , die wir Euch am 6. Jänner zwischen 17,oo h und 19,ooh bei Radio Newcomer auf 105,0 FM vorstellen.

www.purplebonsai.com