Traumfigur aus der Steckdose?

15.01.2018, 00:00 Uhr

DAS Zauberwort ist Elektromuskelstimulations-Training (kurz: EMS).

EMS fördert eine anhaltende Reduktion von Körpergewicht und Körperfett: Die hohe Stoffwechselaktivität während und bis viele Stunden nach dem EMS-Training bewirkt einen hohen Arbeitsumsatz. Der nachhaltige Aufbau fettfreier Muskelmasse führt zu einer deutlichen Zunahme des Kalorien-Grundumsatzes.Bei Frauen konnte durch EMS-Training eine Reduktion des Körperumfangs festgestellt werden, vor allem im Bereich der Problemzonen Taille, Hüfte und Oberschenkel. Zeitgleich wurde das Gewebe am ganzen Körper gestrafft.

Mit dem Training aus der Steckdose zur Traumfigur

Standorte

Bei Männern führt EMS-Training zu Umfangsrückgängen an der Taille bei gleichzeitiger Konstanz bzw. leichtem Zuwachs der Gesäßmuskulatur. Weitere Hypertrophie-Effekte ermöglichen einen deutlichen Zuwachs an Armen, Brust, Rücken und Beinen.EMS ist das optimale Training für jene Menschen, die in kurzer Zeit viel erreichen und nicht stundenlang im Fitnessstudio mit Hanteln und schweren Gewichten den Körper quälen wollen. Bei Bodystreet führt ein Personaltrainer jeden durch das EMS-Training. Egal ob Sie Sportneuling oder fortgeschritten sind. Egal ob jung oder alt.So wird das Training bei Bodystreet zum effizientesten, welches der Markt aktuell bietet.Mehr Infos: https://www.bodystreet.com/de/standorte/oesterreich/linz/aktion/ Lastenstraße 190660/83 53 832Ferihumerstraße 60664/730 262 98Wiener Straße 1750660/68 19 767Weingartshofstraße 210677/62 06 37 54Herrenstraße 500660/100 74 32