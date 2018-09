250 Bäume für Ebelsberg

20.09.2018, 14:55 Uhr

Die Sandburg-Aktion "Lasst uns Bäume planzen" läuft noch bis Ende September.

„Wir werden heuer noch die 300-Liegestuhl-Marke knacken“, kündigt Sandburg-Betreiber Karl Weixlbaumer an. Bislang waren es 250 verkaufte Liegestühle. Für jedes Strandmöbel, das über den Ladentisch ging, wird nun in Ebelsberg ein Baum gepflanzt. So kann eine Fläche von mehr als einem Hektar, vergleichbar mit der Größe eines Fußballfeldes, wiederaufgeforstet werden. „Eine großartige Idee der Gastronomen, die jetzt der Aufforstung im Linzer Süden zu Gute kommt und damit allen Linzerinnen und Linzern ein Stück Wald zurückgibt", freut sich der für Stadtnatur und Lebensqualität zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier.

Liegestühle online erwerben

Wer noch Strandsessel ergattern will, muss schnell sein. Bis Ende September können die Liegestühle noch über die Homepage oder Facebookseite der „Sandburg – Strand küsst Bar“ erworben werden.