Brand in einem Mehrparteienhaus ging glimpflich aus

22.04.2017, 12:11 Uhr

Am 21. April gegen 20.15 Uhr brach in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Linz – aus bisher unbekannter Ursache – ein Brand aus.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde der Brand im Kellerteil gelöscht und das Stiegenhaus belüftet. Das Kellerteil wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen sein. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden einige Hausparteien evakuiert. Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandermittlungen laufen.