Nach-Omikron-Tour der Theatergruppe St. Margarethen – Video-Auschnitt Teil zwei!

TAMSWEG, ST. MARGARETHEN. In unserer Serie „BezirksVideos Salzburg“ zeigen wir dir hier in diesem Beitrag einen weiteren Ausschnitt der Nach-Omikron-Tour der Theatergruppe St. Margarethen. Aufgenommen wurde das Video im „Tatort“ in Tamsweg, am 1. April 2022. Einen weiteren und zugleich letzten öffentlichen Tour-Stopp planen Thomas Kerschhaggl und seine Jung-Talente mit ihrer kabarettistischen Lesungsshow noch: in Zederhaus, am 20. Mai. Dieser Termin wurde erst am Karfreitag seitens der Theatergruppe festgelegt.

