Schülerinnen und Schüller der Sonderschule sorgten für ein "sauberes Tamsweg".



TAMSWEG. In den vergangenen Wochen beteiligten sich Tamsweger Schulen, darunter auch alle Klassen der Sonderschule Tamsweg, an einer Müllsammelaktion der Marktgemeinde Tamsweg.

Bei der Müllsammelaktion.l

Foto: Sonderschule Tamsweg

hochgeladen von Peter J. Wieland

Ausgerüstet mit den dafür notwendigen Utensilien – in erster Linie Handschuhe und Müllsäcke – schritten die Kinder laut einem Bericht aus dem Rathaus mit großer Motivation und Eifer zur Tat und sammelten in ausgewählten Teilen des Ortes, wie beispielsweise im Schlosspark oder im Bereich rund um den Postplatz sowie entlang des Murradwegs bis nach Mörtelsdorf, weggeworfenen Müll. Alle Schülerinnen und Schüler – darunter auch Rollstuhlfahrer – seien tatkräftig dabei gewesen und hätten sich vorbildlich für ein „Sauberes Tamsweg“ eingesetzt, heißt es aus dem Rathaus, wo man abschließend gesagt haben will: "Vielen Dank für diesen wertvollen Einsatz!"

