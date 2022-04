Der "Bischof vom Lungau", Pfarrer Valentin "Voitl" Pfeifenberger, bekommt ein eigenes Museum. Spatenstich für das Ausstellungshaus in Thomatal ist erfolgt.

THOMATAL. Der Spatenstich für ein neues Museum, das der verstorbenen Pfarrer-Legende Valentin Pfeifenberger gewidmet ist, ist in Thomatal erfolgt. Der Baubeginn für ein eigenes Ausstellungsgebäude, das sich direkt im Ortszentrum neben dem Gemeindeamt befinden wird, für den früheren Thomataler Pfarrer, dem "Bischof vom Lungau", wie er im Bezirk genannt wurde und wird, wurde offiziell am Dienstag, 5. April, markiert.

Beim Spatestich: Hans Moser (Interessensgemeinschaft), VizeBm Stefan Moser, Bgm. Klaus Drießler, Roland Gappmaier, Leader-Managerin Petra Lüftenegger, Regional- und Biosphärenpark Manager Markus Scharflecher, Manfred Sampl (Regionalverband), Peter Wieland (Wisa-Bau)

hochgeladen von BezirksBlätter Lungau

Interessengemeinschaft steht dahinter



Hans Moser, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Valentin Pfeifenberger, zeigte sich nach zwei Jahrzehnten persönlichem Einsatz gerührt; sein Ziel Pfarrer Valentin Pfeifenberger und dessen "Habseligkeiten" für die Zukunft sorgfältig zu bewahren und der Öffentlichkeit zu zeigen, rückte mit dem Spatenstich ein Stück näher. Schon zu dessen Lebzeiten hatte Moser dem "Voitl" versprochen, sich darum zu kümmern. Alle Erinnerungen und persönlichen Stücke des prominenten Thomataler Pfarrers hat Hans Moser und die Interessengemeinschaft 18 Jahre lang aufbewahrt und war bemüht, passende Ausstellungsräume zu finden.

hochgeladen von BezirksBlätter Lungau

Nach 18 Jahren am Ziel

Bürgermeister Klaus Drießler (Liste Thomatal) hat Moser schon vor seiner Amtszeit erläutert, was für ein würdevolles Gedenken an das Pfarrer-Original notwendig wäre. Der Ortschef, sein Vizebürgermeister Sebastian Moser sowie Amtsleiter Roland Gappmaier fanden im Laufe der Zeit dann eine Lösung und über das Regionalmanagement auch Unterstützung für ein eingereichtes "Leader"-Projekt.

hochgeladen von BezirksBlätter Lungau

Nun soll in den nächsten zwölf Monaten direkt neben dem Gemeindeamt ein Ausstellungsgebäude errichtet und - so Bürgermeister Drießler - passend zum Palmsonntag oder Georgiritt 2023 eingeweiht werden. Der Bau soll im Wesentlichen von der Lungauer Wisa-Bau errichtet werden.

Peter Rotschopf (li.) und Peter Wieland in der Rolle von „Voitl & Bartl“, im Fasching in Mauterndorf, im Jahre 2012.

Foto: Peter J. Wieland

hochgeladen von Peter J. Wieland

Ein wissenswertes Detail am Rande: Peter Wieland, einer der Wisa-Bau-Geschäftsführer, stand zu Faschingszeiten in Mauterndorf neben Peter Rotschopf in der Rolle des „Federn-Bartl“ neben seinen Showpartner Peter Rotschopf, der den Thomataler Pfarrer Voitl mimte jahrelange auf der der Bühne.

Zur Person: Valentin Pfeifenberger

Seit 1956 war Valentin Pfarrer von Thomatal, durch sein Wesen weit über die Grenzen des Lungaus bekannt. Er galt als Original und gilt heute als Legende. So führte Pfeifenberger am Palmsonntag auf einem Esel reitend eine Prozession durch Thomatal an, hielt das Brauchtum des „Sauhaxnopfer“ in Ehren und sorgte dafür, dass ein „Georgiritt“ in Thomatal veranstaltet wurde. Er verstarb 2004 im Alter von 90 Jahren.

Auch interessant:

„A Gaude soi oiwei lusteg sei – hoho...“

Gags und Schmähs, die das Leben schreibt – im Fasching in Mauterndorf

Himmlische Tatsachen in Teufels Küche

************************************************************

>> Mehr News aus dem Lungau findest du >>HIER<<

>> Mehr News aus dem Bundesland Salzburg findest du >>HIER<<

>> Alle Corona-Informationen aus dem Bundesland Salzburg findest du >>HIER<<

>> Alle Ukraine-Informationen findest du >>HIER<<

>> Aktuelle Veranstaltungen im Lungau findest du >>HIER<<

************************************************************