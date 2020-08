Wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt, machte sich am Samstag, dem 8. August 2020, ein Traktor in Lessach selbständig.

Am Nachmittag des 08.08.2020 war ein 65-jähriger Landwirt in Lessach mit Heuarbeiten auf abschüssigem Gelände beschäftigt, so die Polizei. Als er kurz von der Zugmaschine abstieg und zurück zum Heuwender ging, habe sich der Traktor plötzlich selbständig gemacht und sei herrenlos den Hang hinab gefahren. Die Zugmaschine habe mehrere Zäune durchschlagen, bevor sie nach ca. 350 Meter nach einer Geländekante abgehoben und nach einem Sprung von mehreren Metern wieder auf den Rädern gelandet sei.

Ein PKW wurde beschädigt

Ein vorne weggebrochenes Rad des Traktors rollte auf das Wohnhaus eines Nachbarn zu, so die Polizei weiter, und schlug dort im Heck eines geparkten PKW ein. Das Auto sei dadurch erheblich beschädigt worden. Am verunfallten Traktor sei Totalschaden entstanden.

Kein Personenschaden

Die Bergung des Fahrzeuges sei selbständig durch Landwirte der Gemeinde durchgeführt worden. Es kam zu keinem Flüssigkeitsaustritt, Personen kamen nicht zu Schaden, endet die Polizei ihren Bericht.

