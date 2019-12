Achtsamkeit ist eine besondere Form von Aufmerksamkeit – wobei die meisten Menschen glauben diese Tugend zu besitzen. In der heutigen Zeit geht sie leider immer mehr verloren bzw. fehlt oft gänzlich.

Wir haben eine Konsumgesellschaft entwickelt und messen uns daran, was und wieviel wir konsumieren, dazu kommt eine „Geiz ist geil Mentalität“ die uns alle an die Grenzen unserer natürlichen und auch menschlichen Ressourcen bringt. Weniger, wäre oft mehr – wir wissen es, aber konkret etwas zu tun, dazu fehlt oft der Mut, das Vertrauen – und meist auch der Wille. Oft ist es auch einfach der Gruppendruck, falscher Egoismus, unsere Erziehung, Überheblichkeit oder Rücksichtslosigkeit die uns so handeln lassen und vom achtsamen Umgang abhalten.

Gerade zur Weihnachtszeit kommen viele positive Gedanken bei den Menschen auf – der Jahresbeginn verleitet auch Viele zu guten Vorsätzen. Viel zu schnell sind wir wahrscheinlich wieder im alten Rhythmus und fragen uns auch nächstes Jahr dieselben Fragen….

Wie halt sehr oft, verhält sich der Mensch gerade auch zu dieser Jahreszeit gegen die Natur – er ist sehr hektisch und arbeitet sehr viel, beleuchtet alles hell und möglichst die ganze Nacht. Dazu wird im Übermass konsumiert. Im Sommer wo der Tag lang ist, ruht man, da sind Ferien.

Viele Menschen leiden meist unbewußt unter fehlender Achtsamkeit und Wertschätzung. Durch einer ständigen Überreizung der Sinne und somit ständiger Überforderung, ist es auch nicht leicht achtsam zu sein - wir sind uns vielleicht gar keiner konkreten Problematik bewusst, aber gerade psychische Erkrankungen nehmen zu.

Achtsamkeit in seiner Gesamtheit zu erfassen ist gar nicht leicht – aber wären wir alle achtsamer, so würden sich viele Dinge wie z.B. das verschwenderische Umgehen mit den (eigenen) Ressourcen, darauf auch Achten womit wir man seine Zeit verbringt usw. von alleine regeln.

Der Beginn zu einem achtsameren Umgang ist sehr einfach, eigentlich banal – als erstes geht es darum sich selbst zu Achten, sich selbst zu Lieben. Es geht dabei nicht nur um ein Lenken der Aufmerksamkeit an bzw. zu bestimmten Punkten, es geht wirklich um einen selbst. Es ist ein Arbeiten an einem selber, es geht um das Unterbrechen von eingesessenen Mustern.

In Tamsweg trifft sich seit Anfang Herbst eine Gruppe Menschen die sich in einer Art Selbsversuch gemeinsam monatlich ein Thema aussuchen, um dieses dann auch gemeinsam auszuprobieren, also im Alltag zu testen.

Der Auftrag für das erste Monat war folgender: jedes Mal wenn man irgendwo einen 8er sieht, so sagt man sich selbst etwas Gutes. Das kann z.B. ein Lob sein, es passt auch sich zu sagen das es gut ist, dass es einen gibt und andere sich über dich freuen. Das alles klingt sehr einfach – es zu tun ist dann wieder eine andere Sache. Zusätzlich wurden natürlich noch ein paar 8er dort angebracht damit man sie öfters sieht.

Also wenn das noch jemand probieren möchte – gerne – Rückmeldungen dazu sind sehr erwünscht. Wer das noch etwas steigern möchte, sollte sich diesen Satz der Bewunderung bzw. des Lobes laut sagen.

Es geht darum ins Tun zu kommen und wenn noch jemand mit in dieser Gruppe dabei sein will - gerne – wir freuen uns – das nächste Treffen ist am 7.1. um 18:00 Uhr im Bildungsverbund in Tamsweg.