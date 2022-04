Osternest-Suche am Marktplatz in St. Michael und auch der Osterhase kam vorbei.

Für die Kinder war das ein ganz besonderes Highlight und so wurden mit dem Osterhasen auch viele Fotos gemacht.

Die FPÖ Ortsgruppe St. Michael bedankt sich beim Osterhasen und freut sich auf ein Wiedersehen im Jahr 2023!